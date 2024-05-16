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Meksika’nın soğuk rulo sac tüketimi Mart ayında %9,1 yükseldi

Perşembe, 16 Mayıs 2024 09:32:28 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin görünür soğuk rulo sac tüketimi bu yılın Mart ayında yıllık %9,1 artışla 385.000 mt seviyesinde yer aldı. Bahsi geçen ayda soğuk rulo sac üretimi yıllık %7,9 düşüşle 245.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Soğuk rulo sac tüketimi son 27 ay içinde görülen en yüksek seviyede yer alsa da üretimi son üç aylık artışın ardından düşüş kaydetti.

Soğuk rulo sac ithalatı yıllık %43,4 artışla 152.000 mt seviyesinde kaydedilirken ihracatı %35 düşüşle 13.000 mt seviyesinde yer aldı. 

2024’ün ilk üç ayında soğuk rulo sac tüketimi %20,4 artışla 1,18 milyon mt seviyesinde kaydedilirken üretim yıllık %6,5 artışla 808.000 mt oldu. Aynı dönem içinde ülkenin yaptığı soğuk rulo sac ithalatı %43,3 artışla 408.000 mt olurken ihracat %46,6 düşüşle 33.000 mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Soğuk Rulo Sac Yassı Ürünler Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi Tüketim 

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