Meksika’nın soğuk rulo sac tüketimi Kasım ayında %24 artış gösterdi

Çarşamba, 17 Ocak 2024 09:50:30 (GMT+3) | San Diego

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin görünür soğuk rulo sac tüketimi geçtiğimiz yılın Kasım ayında yıllık %24 artışla 377.000 mt seviyesinde yer aldı.

Bahsi geçen ayda soğuk rulo sac üretimi yıllık %0,8 düşüşle 241.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Soğuk rulo sac ihracatı yıllık %61,6 düşüşle 10.000 mt seviyesinde kaydedilirken ithalat %67,8 artışla 146.000 mt seviyesinde yer aldı.

2022’nin ilk on bir ayında soğuk rulo sac tüketimi %0,6 düşüşle 3,85 milyon mt seviyesinde kaydedilirken üretim yıllık %13,3 düşüşle 2,64 milyon mt oldu. Aynı dönem içinde ülkenin yaptığı soğuk rulo sac ithalatı %20 artışla 1,34 milyon mt olurken ihracat %55 düşüşle 131.000 mt seviyesinde kaydedildi.