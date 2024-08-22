 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Meksika’nın...

Meksika’nın soğuk rulo sac tüketimi Haziran ayında %6,2 yükseldi

Perşembe, 22 Ağustos 2024 11:26:50 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin görünür soğuk rulo sac tüketimi bu yılın Haziran ayında yıllık %6,2 artışla 375.000 mt seviyesinde yer aldı. Bahsi geçen ayda soğuk rulo sac üretimi yıllık %4,2 artışla 250.000 mt oldu.

2024’ün ilk yarısında soğuk rulo sac tüketimi %17,8 artışla 2,39 milyon mt seviyesinde kaydedilirken üretim yıllık %5,7 artışla 1,57 milyon mt oldu. Aynı dönem içinde ülkenin yaptığı soğuk rulo sac ithalatı %40,2 artışla 884.000 mt olurken ihracat %28,2 düşüşle 61.000 mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Soğuk Rulo Sac Yassı Ürünler Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi Tüketim 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye’de ithal ve yerel sıcak rulo sac fiyatları arasındaki fark daraldı

21 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan’da yerel soğuk rulo sac fiyatları stok alımlarının durmasıyla geriledi

19 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’de yerel yassı mamul fiyatları cansız satışlar ve hurdadaki yatay hareket sebebiyle farklı seyirler izliyor

19 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan çıkışlı galvanizli sac fiyatları düşse de rekabetçi olmaktan uzak

16 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya’da ithal soğuk rulo sac fiyatları düşüş kaydetti

15 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 33. Hafta, 2024

15 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı soğuk rulo sac fiyatları aşağı yönlü hareket etti

14 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’nin çelik ihracatı Haziran’da aylık %1,6 geriledi

14 Ağu | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları Ağustos başında %1,8 düştü

14 Ağu | Çelik Haberler

Shandong Steel Eylül ayı için yerel sıcak rulo sac fiyatlarını 14$/mt düşürdü

13 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis