Meksika’nın soğuk rulo sac tüketimi Haziran ayında %6,2 yükseldi

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin görünür soğuk rulo sac tüketimi bu yılın Haziran ayında yıllık %6,2 artışla 375.000 mt seviyesinde yer aldı. Bahsi geçen ayda soğuk rulo sac üretimi yıllık %4,2 artışla 250.000 mt oldu.

2024’ün ilk yarısında soğuk rulo sac tüketimi %17,8 artışla 2,39 milyon mt seviyesinde kaydedilirken üretim yıllık %5,7 artışla 1,57 milyon mt oldu. Aynı dönem içinde ülkenin yaptığı soğuk rulo sac ithalatı %40,2 artışla 884.000 mt olurken ihracat %28,2 düşüşle 61.000 mt seviyesinde kaydedildi.