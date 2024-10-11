Meksika’nın soğuk rulo sac tüketimi Ağustos ayında %9,7 yükseldi

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin görünür soğuk rulo sac tüketimi bu yılın Ağustos ayında yıllık %9,7 artışla 431.000 mt seviyesinde yer aldı. Bahsi geçen ayda soğuk rulo sac üretimi yıllık %11,8 artışla 275.000 mt oldu.

Bahsi geçen ayda soğuk rulo sac ithalatı yıllık %2,5 artışla 162.000 mt’a çıkarken ihracat %36,4 düşüşle 7.000 mt’a indi.

2024’ün ilk sekiz ayında soğuk rulo sac tüketimi %16,7 artışla 3,26 milyon mt seviyesinde kaydedilirken üretim yıllık %6,3 artışla 2,09 milyon mt oldu. Aynı dönem içinde ülkenin yaptığı soğuk rulo sac ithalatı %34,7 artışla 1,24 milyon mt olurken ihracat %20,5 düşüşle 82.000 mt seviyesinde kaydedildi.