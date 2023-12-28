Meksika’nın soğuk rulo sac tüketimi Ekim ayında %0,6 düşüş gösterdi

Perşembe, 28 Aralık 2023 10:05:28 (GMT+3) | San Diego

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin görünür soğuk rulo sac tüketimi bu yılın Ekim ayında yıllık %0,6 düşüşle 350.000 mt seviyesinde yer aldı.

Ekim ayında Meksika’da en çok tüketilen dördüncü nihai mamul soğuk rulo sac oldu.

Bahsi geçen sürede soğuk rulo sac üretimi yıllık %20,8 düşüşle 223.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Soğuk rulo sac ihracatı yıllık %60 düşüşle 8.000 mt seviyesinde kaydedilirken ithalat %51,1 artışla 141.000 mt seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk on ayında soğuk rulo sac tüketimi %2,7 düşüşle 3,47 milyon mt seviyesinde kaydedilirken üretim yıllık %14,4 düşüşle 2,40 milyon mt oldu. Aynı dönem içinde ülkenin yaptığı soğuk rulo sac ithalatı %16 artışla 1,19 milyon mt olurken ihracat %54,2 düşüşle 121.000 mt seviyesinde kaydedildi.