Meksika’nın otomotiv ihracatının değeri Ekim ayında %33,8 arttı

Çarşamba, 30 Kasım 2022 10:20:22 (GMT+3) | San Diego

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü Inegi tarafından yapılan açıklamada otomotiv ihracatının değerinin bu yılın Ekim ayında toplam ihracatta görülen %18,5 artışa kıyasla yıllık %33,8 yükseldiği belirtildi.

Söz konusu ayda toplam ihracat 46,38 milyar $ ve otomotiv ihracatı 14,62 milyar $ seviyelerinde yer aldı.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde toplam ihracat geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %19,5 artarak 479,56 milyar $ oldu. Otomotiv sektöründe toplam satışlar yıllık %19,7 artışla 135,98 milyar $ seviyesine yükseldi.

Söz konusu ayda ABD’den yapılan otomotiv ithalatı 113,07 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Meksika’nın toplam ithalatı Ekim ayında yıllık %14,8 artışla 51,29 milyar $ ve yılın ilk 10 ayında yıllık %22,8 artışla 506,87 milyar $ seviyelerinde kaydedildi.