﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Meksika’nın otomotiv ihracatının değeri Ekim ayında %33,8 arttı

Çarşamba, 30 Kasım 2022 10:20:22 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü Inegi tarafından yapılan açıklamada otomotiv ihracatının değerinin bu yılın Ekim ayında toplam ihracatta görülen %18,5 artışa kıyasla yıllık %33,8 yükseldiği belirtildi.

Söz konusu ayda toplam ihracat 46,38 milyar $ ve otomotiv ihracatı 14,62 milyar $ seviyelerinde yer aldı.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde toplam ihracat geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %19,5 artarak 479,56 milyar $ oldu. Otomotiv sektöründe toplam satışlar yıllık %19,7 artışla 135,98 milyar $ seviyesine yükseldi.

Söz konusu ayda ABD’den yapılan otomotiv ithalatı 113,07 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Meksika’nın toplam ithalatı Ekim ayında yıllık %14,8 artışla 51,29 milyar $ ve yılın ilk 10 ayında yıllık %22,8 artışla 506,87 milyar $ seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Otomotiv İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Meksika'nın araç üretimi eylül ayında 7,7 yükseldi

10 Eki | Çelik Haberler

Meksika'nın araç üretimi temmuz ayında %0,7 yükseldi

09 Ağu | Çelik Haberler

Meksika'nın araç üretimi mayıs ayında 17,3 artış kaydetti

08 Haz | Çelik Haberler

Meksika'nın araç üretimi nisan ayında %3,2 artış kaydetti

11 May | Çelik Haberler

Meksika'nın araç üretimi ocak ayında %4,1 artış kaydetti

08 Şub | Çelik Haberler

Meksika'nın araç üretimi kasım ayında yükseldi

08 Ara | Çelik Haberler

Meksika'nın araç üretimi ekim ayında yükseldi

10 Kas | Çelik Haberler

Meksika'nın araç üretimi eylül ayında yükseldi

07 Eki | Çelik Haberler

Meksika'nın araç üretimi temmuz ayında artış kaydetti

09 Ağu | Çelik Haberler

Meksika'nın araç üretimi ve ihracatı mayıs ayında düştü

08 Haz | Çelik Haberler