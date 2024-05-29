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Meksika’nın otomotiv ihracatının değeri Nisan ayında %27 yükseldi

Çarşamba, 29 Mayıs 2024 10:19:57 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika’nın otomotiv ihracatının değeri bu yılın Nisan ayında yıllık %27,7 artışla 16,47 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Nisan ayında ülkenin toplam ihracatı %11,4 artış kaydederken petrol harici sektörlerin ihracatı %13,1, tarım sektörlerinin ihracatı %22,6, imalat sektörlerinin ihracatı %12,9 ve otomotiv harici imalat sektörlerinin ihracatı %6,1 yükseldi. Petrol ve çıkarma şirketlerinin ihracatı ise sırasıyla %17,5 ve %3,5 düşüş kaydetti.

Yılın ilk dört ayında otomotiv ihracatının değeri yıllık %10,4 artışla 61,88 milyar $ seviyesinde kaydedildi. 2024’ün Ocak-Nisan dönemind otomotiv sektörünün yaptığı ihracat 180 baz puan artışa Meksika’nın toplam ihracatının %31,8’ini oluşturdu.

Ocak-Nisan döneminde otomobil ihracatının %86,2’si ABD’ye yapıldı ve bu ihracatın değeri yıllık %13,5 artışla 53,32 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Dünyanın geri kalanına ise %5,8 düşüşle 8,54 milyar $ değerinde otomobil ihraç edildi.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Otomotiv İth/ihr İstatistikleri 

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