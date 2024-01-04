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Meksika’nın otomotiv ihracatının değeri Kasım ayında %7,7 arttı

Perşembe, 04 Ocak 2024 09:47:54 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika’nın otomotiv ihracatının değeri geçtiğimiz yılın Kasım ayında %7,7 artışla 16,1 milyar $ seviyesinde kaydedildi ve aynı ay içinde diğer ihracat segmentlerindeki artışların tümünü üçe katladı.

Kasım ayında Meksika’nın toplam ihracat değeri %2 artışla 50,2 milyar $ olurken imalat sektörünün ihracatı %2,6 büyüyerek 45,4 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Otomotiv sektörünün imalat sektörünün ihracatındaki payı %35,4 olurken yapılan toplam ihracatın %32’sini meydana getirdi. 

2023 yılının Ocak-Kasım döneminde ülkenin otomotiv sektörünün ihracatı yıllık %14,4 artışla 172,7 milyar $ seviyesinde kaydedilirken imalat sektörü %4,3, tüm sektörler ise %2,9 artış kaydetti.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Otomotiv İth/ihr İstatistikleri 

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