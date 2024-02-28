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Meksika’nın otomotiv ihracatının değeri Ocak ayında 12,7 milyar $’a geriledi

Çarşamba, 28 Şubat 2024 09:16:43 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika’nın otomotiv ihracatının değeri bu yılın Ocak ayında yıllık %6,5 düşüşle 12,7 milyar $ seviyesinde kaydedildi ve arka arkaya dokuz ay artışın ardından ilk defa düşüş yaşadı.

Ocak ayında otomotiv sektörünün toplam ihracattaki payı geçen yılın aynı ayında kaydedilen %31,9’dan %30,3’e geriledi. İmalat sektörünün toplam payı %2 düşüş kaydederken toplam ihracat değeri %1,5 geriledi.

ABD’ye yapılan satışlar yalnızca %1,8 gibi küçük bir düşüşle 11 milyar $ seviyesinde kaydedilse de otomobil üretimi daha geniş çapta düşüş yaşadı. Dünyanın geri kalanına yapılan otomobil satışları ise %28,3 düşüşle 1,7 milyar $ seviyesine geriledi.

2023 yılında otomotiv sektörünün ihracatı, %14,3 artışla 188,9 milyar $ seviyesinde yer alarak tarihsel bir rekor kırmıştı.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Otomotiv İth/ihr İstatistikleri 

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