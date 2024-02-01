Meksika’nın otomotiv ihracatının değeri Aralık ayında %13,2 arttı

Perşembe, 01 Şubat 2024 09:30:54 (GMT+3) | San Diego

Meksika’nın otomotiv ihracatının değeri geçtiğimiz yılın Aralık ayında %13,2 artışla 16,2 milyar $ seviyesinde kaydedildi ve arka arkaya sekizinci ay artış göstermiş oldu.

Aralık ayında Meksika’nın toplam ihracat değeri %0,2 düşüşle 49,2 milyar $ olurken imalat sektörünün ihracatı %1,1 büyüyerek 43,9milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Otomotiv sektörünün imalat sektörünün ihracatındaki payı %36,9 oldu.

2023 yılında ülkenin otomotiv sektörünün ihracatı yıllık %14,3 artışla 188,9 milyar $ seviyesinde kaydedilirken imalat sektörü %4, tüm sektörler ise %2,6 artış kaydetti.