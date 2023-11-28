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Meksika’nın otomotiv ihracatının değeri Ekim ayında 17,7 milyar $ oldu

Salı, 28 Kasım 2023 10:47:11 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika’nın otomotiv ihracatının değeri Ekim ayında yıllık bazda %20,9 artışla 17,7 milyar $ seviyesine çıktı. Böylece otomotiv sektörü Meksika’dan yapılan toplam ihracattan %34 pay aldı.

Bu %20,9'luk artış, Ekim ayında tüm imalat sektörünün ihracatında gözlenen %5,3'lük artış ve Meksika ekonomisinin tüm ihracatındaki yıllık %5,6'lık artışla tezat oluşturdu.

Ocak-Ekim döneminde otomotiv sektörünün ihracatı 156,6 milyar dolar olarak gerçekleşti ve bu seviye tarihi bir rekor oldu. Bu değer geçen yılın aynı dönemine göre yıllık %15,2'lik bir artış anlamına geliyor ve bu oran imalat sanayindeki yıllık %4,5, ülkenin toplam ihracatında da %3 olarak kaydedilen artışların oldukça üzerinde.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Otomotiv İth/ihr İstatistikleri 

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