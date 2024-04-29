﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Meksika’nın otomotiv ihracatının değeri Mart ayında %2,4 geriledi

Pazartesi, 29 Nisan 2024 10:23:11 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika’nın otomotiv ihracatının değeri bu yılın Mart ayında yıllık %2,4 düşüşle 16,04 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Mart ayında otomotiv sektörünün gösterdiği performans Meksika’nın dış ticaretini pek etkilemedi. Ülkenin toplam ihracatı %5,3 düşüş kaydederken petrol şirketlerinin ihracatı %21,4, imalat şirketlerinin %4,5 ve otomotiv şirket imalat şirketlerinin %5,6 geriledi.

Mart ayında otomobil ihracatının %87,3’ü ABD’ye yapıldı ve bu ihracatın değeri yıllık %0,9 artışla 14 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Dünyanın geri kalanına ise 2,03 milyar $ değerinde otomobil ihraç edildi.

Yılın ilk üç ayında otomotiv ihracatının değeri yıllık %5,2 artışla 45,41 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

2024’ün ilk çeyreğinde otomotiv sektörünün yaptığı ihracat 1,1 baz puan artışa Meksika’nın toplam ihracatının %35,7’sini oluşturdu. 


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Otomotiv İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Meksika’nın otomotiv ihracatının değeri Ocak ayında 12,7 milyar $’a geriledi

28 Şub | Çelik Haberler

Meksika’nın otomotiv ihracatının değeri Aralık ayında %13,2 arttı

01 Şub | Çelik Haberler

Meksika’nın otomotiv ihracatının değeri Kasım ayında %7,7 arttı

04 Oca | Çelik Haberler

Meksika’nın otomotiv ihracatının değeri Ekim ayında 17,7 milyar $ oldu

28 Kas | Çelik Haberler

Meksika’nın otomotiv ihracatının değeri Eylül ayında 16,7 milyar $ oldu

31 Eki | Çelik Haberler

Meksika’nın otomobil ihracatı değeri Nisan ayında düştü

26 May | Çelik Haberler

Meksika’nın otomobil ihracatının değeri Şubat ayında %7,9 düştü

13 Nis | Çelik Haberler

Meksika’nın otomobil ihracatının değeri son 12 ayda ilk kez azaldı

28 Mar | Çelik Haberler

Meksika’nın otomobil üretimi Şubat ayında %9,9 arttı

07 Mar | Çelik Haberler

Meksika’nın otomotiv ihracatının değeri Ocak ayında %65 arttı

28 Şub | Çelik Haberler