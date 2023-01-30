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Meksika’nın otomobil ihracatının değeri Aralık ayında %13,8 arttı

Pazartesi, 30 Ocak 2023 09:21:58 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin otomobil ihracatının değeri geçtiğimiz yılın Aralık ayında yıllık %13,8 artışla 14,3 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda toplam ihracat %3,4 artışla 49,3 milyar $ seviyesine yükseldi ve imalat sektörü yıllık %3,1 artışla 43,5 milyar $ ihracat yaptı.

Otomobil sektörünün toplam ihracattaki payı 2021 yılının aynı ayına kıyasla 2,7 puan artışla %29,1 oldu. İhracat sektörünün toplam ihracattaki payı ise yıllık 3,1 puan artışla %32,9’a yükseldi.

Yılın tamamında otomobil ihracatının değeri yıllık %18,2 artışla 165,2 milyar $, imalat sektörünün ihracat değeri yıllık %16,6 artışla 508,4 milyar $ ve Meksika’dan yapılan toplam ihracatın değeri yıllık %16,9 artışla 578,2 milyar $ seviyelerinde kaydedildi.

Ülke ekonomisine en büyük katkıyı sağlayan ve ülkede en çok döviz üreten otomobil sektörü, petrol, turizm ve bankacılık sektörlerini geride bıraktı.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Otomotiv İth/ihr İstatistikleri 

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