Meksika’nın otomobil ihracatı ve ithalatı Kasım ayında rekor kırdı

Cuma, 10 Şubat 2023 09:55:00 (GMT+3) | San Diego

Meksika Otomotiv Sektörü Birliği (AMIA) tarafından yayımlanan verilere göre, sektördeki ticaret akışı geçtiğimiz yılın Kasım ayında yıllık %15,1 artışla 21,16 milyar $, yılın ilk 11 ayında ise yıllık %19,4 artarak 211,75 milyar $ seviyelerinde kaydedildi.

Söz konusu ayda otomobil ihracatının değeri yıllık %9,5 artışla 14,93 milyar $ seviyesinde yer aldı. Ancak söz konusu seviye geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen bir önceki rekor seviye olan 16,06 milyar $’ın %3,6 altında yer aldı.

Otomobil ithalatı ise bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %31 artışla 6,23 milyar $ seviyesinde yer alarak rekor seviyeye ulaştı.