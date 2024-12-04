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Meksika'nın madencilikten aldığı vergi 2025'te artacak

Çarşamba, 04 Aralık 2024 13:20:08 (GMT+3)   |   San Diego
       

İktidar partisinin ağırlıkta olduğu Meksika Kongresi, Salı günü Meksika madencilik sektörünü etkileyecek olan yeni yasa paketine onay verdi. Madencilik faaliyetleri için uygulanan özel vergi %7,5’ten %8,5’e çıkarken olağanüstü vergi oranı da %0,5’ten %1’e yükseldi.

Kongreye göre bu yasa paketiyle birlikte devletin madencilikten elde ettiği gelir 2025 yılında yıllık %10,4 artışla 374 milyar MXN (17,95 milyar $) olacak.

Hükümet, madencilik sektörünün küresel çelik fiyatlarındaki artışlardan önemli faydalar elde etmesi ve mineral gibi yenilenemez kaynakların kullanımının optimize edilmek zorunda olmasından dolayı bu vergi kararının alındığını bildirdi.

Uzmanlar bu vergilerle birlikte Meksika’nın 2025 yılında yaklaşık 7 milyar $’lık yatırımdan olacağını söyledi. Bu durum ABD, Kanada ve diğer ülkelerden gelecek olan yatırımları azaltmakla birlikte 2026 yılında yapılacak USMCA müzakerelerini de etkileyecek.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Madencilik 

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