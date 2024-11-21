Meksika 2025’te madencilik sektörüne yönelik vergileri artırmayı planlıyor

Meksika hükümeti, Ekonomi Bakanlığı üzerinden Meksika Kongresi’ne madencilik sektörüne uygulanan iki vergiyi artırma teklifi sundu.

Kongreye gönderilen 2025 Ekonomik Paketi, madencilikten alınan özel vergiyi %7,5’ten %8,5’e çıkarmayı hedefliyor. Bununla birlikte sektörden alınan olağanüstü vergi de %0,5’ten %1’e çıkarılacak.

Hükümet, küresel çelik fiyatlarının artmasıyla birlikte maden şirketlerinin daha fazla kâr ettiğini ve maden ile mineral gibi kaynaklar yenilenebilir olmadığı için hareketlerinin optimize edilmesi gerektiğini öne sürerek bu teklifi yaptı.

Meksika yerel basınına göre madenciliğe ilave vergi getirilmesi yaklaşık 7 milyar $’lık yatırımın önünü kesecek. Bununla birlikte bahsi geçen vergilerin 2026’da yapılacak USMCA anlaşması incelemesini olumsuz etkilemesi bekleniyor.