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Kanadalı madenciler Meksika’ya 12 milyar $ yatırım yapacak

Çarşamba, 23 Ekim 2024 12:15:05 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika’da açık ocak madenciliğini yasaklama ve ilgili diğer yasalardaki değişikliklere yönelik resmi süreç ilerlerken Meksika’nın Kanada Büyükelçiliği Ticari Danışmanı Julie Poirier, ülkede siyasi netlik sağlanması durumunda Kanadalı maden şirketlerinin 2025 yılında Meksika’ya yaklaşık 12 milyar $ yatırım yapabileceğini ifade etti.

Meksika’da madencilik kanunlarıyla birlikte yargı sistemini değiştirecek bir reform süreci de yürütülüyor. Bazı uzmanlar, bu gelişmelerin özel şirketlerin Meksika’ya duyduğu güveni sarsabileceğini ifade etti.

Ekonomi Bakanlığının verilerine göre Kanada 1999 ve 2024 yılları arasında yaptığı 16,5 milyar $’lık yatırımla Meksika maden sektörüne en fazla yatırım yapan ülke oldu.

2018-2024 yılları arasında görev yapan son hükümetin yönetiminde yeni maden izni verilmemişti. Claudia Sheinbaum liderliğindeki yeni hükümet 1 Ekim tarihinde göreve başladı.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Madencilik 

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