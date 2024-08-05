 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ArcelorMittal...

ArcelorMittal Mexico’daki eylemler 150 milyon $’lık maden projesini etkilemedi

Pazartesi, 05 Ağustos 2024 11:09:06 (GMT+3)   |   San Diego
       

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’ın Meksika birimi, 50 günden fazla süren eylemlerin şirketin 150 milyon $ yatırdığı Las Truchas madeninde üretimi artırma projesini etkilemediğini ve projenin 2025’in ikinci yarısında hayata geçeceğini ifade etti.

Yıllık pelet üretim kapasitesini 1,3 milyon mt’dan 2,3 milyon mt’a çıkaracak proje 2 yıl gecikme yaşamıştı. 2023’ün ikinci yarısında tamamlanması planlanan proje farklı nedenlerden dolayı ertelenirken ArcelorMittal eylemlerden etkilenen yüksek fırını yeniden devreye alma sürecinin daha fazla gecikmeye neden olmayacağını ifade etti.

Eylemlerin sonunda yüksek fırının iki hafta yeniden devreye gireceği söylense de bundan bir hafta sonra ArcelorMittal Mexico CEO’su Victor Cairo, sürecin iki aydan fazla olduğunu belirtti.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Madencilik ArcelorMittal 

Benzer Haber ve Analizler

ArcelorMittal Mexico, maden genişletme çalışmalarını 2025’e erteledi

14 Ara | Çelik Haberler

ArcelorMittal’in Meksika’daki madencilik projesine yapacağı 150 milyon $’lık yatırım ertelendi

14 Şub | Çelik Haberler

ArcelorMittal Mexico demir cevheri üretimini artırmak için Las Truchas madenine yatırım yapıyor

18 Kas | Çelik Haberler

ArcelorMittal Mexico, maden genişletme çalışmalarını 2025’e erteledi

14 Ara | Çelik Haberler

ArcelorMittal’in Meksika’daki madencilik projesine yapacağı 150 milyon $’lık yatırım ertelendi

14 Şub | Çelik Haberler

ArcelorMittal Mexico demir cevheri üretimini artırmak için Las Truchas madenine yatırım yapıyor

18 Kas | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis