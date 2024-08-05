ArcelorMittal Mexico’daki eylemler 150 milyon $’lık maden projesini etkilemedi

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’ın Meksika birimi, 50 günden fazla süren eylemlerin şirketin 150 milyon $ yatırdığı Las Truchas madeninde üretimi artırma projesini etkilemediğini ve projenin 2025’in ikinci yarısında hayata geçeceğini ifade etti.

Yıllık pelet üretim kapasitesini 1,3 milyon mt’dan 2,3 milyon mt’a çıkaracak proje 2 yıl gecikme yaşamıştı. 2023’ün ikinci yarısında tamamlanması planlanan proje farklı nedenlerden dolayı ertelenirken ArcelorMittal eylemlerden etkilenen yüksek fırını yeniden devreye alma sürecinin daha fazla gecikmeye neden olmayacağını ifade etti.

Eylemlerin sonunda yüksek fırının iki hafta yeniden devreye gireceği söylense de bundan bir hafta sonra ArcelorMittal Mexico CEO’su Victor Cairo, sürecin iki aydan fazla olduğunu belirtti.