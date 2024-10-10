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Meksikalı madenciler ülkede açık ocak madenciliğinin yasaklanmaması için birleşti

Perşembe, 10 Ekim 2024 12:15:33 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika maden sektörü, Meksika Kongresi’nin açık ocak madenciliğini yasaklayıp “ulusal ekonomi için kritik bir sektörün yok edilmesini” engellemek amacıyla lobi çalışmalarına başladı. Madenciler açık ocak madenciliğinin yasaklanmasını değil, denetlenmesini savunuyor.

Meksika Maden Mühendisleri, Metalürjistler ve Jeolojistler Birliği’nin (AIMMGM) başkanı Ruben del Pozo, maden sektörüne katılmak isteyen yerli ve yabancı yatırımcılara net kurallar sunmanın çok önemli olduğunu ve birçok yatırımcının daha iyi koşullar olan diğer ülkelere yatırım yapmayı tercih ettiğini ifade etti.

Birlik başkanına göre açık maden ocaklarının yasaklanması, Meksika ekonomisini ve Meksika maden sektörünün bağımsızlığını riske sokup şirketleri ithalata yönlendirecek.

Bununla birlikte vergilerdeki düşüşler ve işten çıkmak zorunda kalacak işçilere bağlı olarak devletin önemli bir gelir kaleminin büyük oranda küçüleceği tahmin ediliyor.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Madencilik 

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