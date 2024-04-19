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Meksika’nın inşaat demiri tüketimi Şubat ayında %2,4 arttı

Cuma, 19 Nisan 2024 09:58:03 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin görünür inşaat demiri tüketimi Şubat ayında yıllık %2,4 artışla 341.000 mt seviyesinde yer aldı.

İnşaat demiri, söz konusu ayda Meksika’da en çok tüketilen dördüncü nihai mamul oldu. Şubat ayında inşaat demiri üretimi yıllık %10,5 düşüşle son dokuz ayın en büyük düşüşünü kaydetti.

Ülkenin yaptığı inşaat demiri ihracatı yıllık %55 düşüşle 18.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Ülkenin Ocak-Şubat döneminde inşaat demiri tüketimi ve üretimi sırasıyla %0,4 ve %9,9 düşüşle 685.000 mt ve 693.000 mt seviyelerinde kaydedildi. Meksika aynı dönemde %57 düşüşle 37.000 mt inşaat demiri ihraç etti.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi Tüketim 

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