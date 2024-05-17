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Meksika’nın inşaat demiri tüketimi Mart ayında %36 düştü

Cuma, 17 Mayıs 2024 09:45:48 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin görünür inşaat demiri tüketimi Mart ayında yıllık %36,2 düşüşle 243.000 mt seviyesinde yer aldı.

Aynı ayda inşaat demiri üretimi de %37,8 düşüşle 249.000 mt seviyesinde kaydedilerek son 15 aydaki en sert gerileme oldu.

Canacero’nun ihracat verilerinde tutarsızlık bulunduğu için bu bilgiler verilmezken inşaat demiri ülkenin en fazla ithal ettiği 10 nihai mamul arasında yer almadı.

Ülkenin Ocak-Mart döneminde inşaat demiri tüketimi ve üretimi sırasıyla %13,2 ve %19,5 düşüşle 928.000 mt ve 942.000 mt seviyelerinde kaydedildi. Meksika aynı dönemde %29,1 düşüşle 52.000 mt inşaat demiri ihraç etti.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi Tüketim 

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