Meksika’nın inşaat demiri tüketimi Aralık ayında %5,7 arttı

Çarşamba, 14 Şubat 2024 09:36:34 (GMT+3) | San Diego

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin görünür inşaat demiri tüketimi geçtiğimiz yılın Aralık ayında yıllık %5,7 artışla 316.000 mt seviyesinde yer alarak arka arkaya yedi ay artış kaydetti.

İnşaat demiri, söz konusu ayda Meksika’da en çok tüketilen dördüncü nihai mamul oldu. Aralık ayında inşaat demiri üretimi yıllık %1,8 düşüşle 334.000 mt seviyesine inerek son yedi ay içindeki en düşük seviyede kaydedildi.

Ülkenin yaptığı inşaat demiri ihracatı yıllık %53,7 düşüşle 19.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Ülkenin 2023 yılında inşaat demiri tüketimi ve üretimi sırasıyla %12,3 ve %1,8 artışla 4,17 milyon mt ve 4,39 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.