Meksika’nın inşaat demiri tüketimi Ocak ayında %3,1 düştü

Perşembe, 28 Mart 2024 09:38:31 (GMT+3) | San Diego

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin görünür inşaat demiri tüketimi geçtiğimiz yılın Ocak ayında yıllık %3,1 düşüşle 344.000 mt seviyesinde yer alarak arka arkaya yedi aylık artışın ardından ilk defa düşüş kaydetti.

İnşaat demiri, söz konusu ayda Meksika’da en çok tüketilen dördüncü nihai mamul oldu. Ocak ayında inşaat demiri üretimi yıllık %9,5 düşüşle 362.000 mt seviyesine geriledi.

Ülkenin yaptığı inşaat demiri ihracatı yıllık %58 düşüşle 19.000 mt seviyesinde kaydedilirken ithalat bilgisi verilmedi.