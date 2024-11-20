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Meksika’nın inşaat demiri tüketimi Eylül ayında %29 geriledi

Çarşamba, 20 Kasım 2024 16:27:39 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin görünür inşaat demiri tüketimi Eylül ayında yıllık %29,3 düşüşle 280.000 mt seviyesinde yer aldı.

Aynı ayda inşaat demiri üretimi de %24,2 düşüşle 292.000 mt seviyesinde kaydedildi. Haziran ayından Ekim’in ilk yarısına kadar ülkenin en büyük inşaat demiri üreticisi ArcelorMittal Mayıs ayının sonunda başlayan grevin olumsuz etkilerini hissetmeye devam etti.

Yılın Ocak-Eylül döneminde inşaat demiri tüketimi ve üretimi sırasıyla %10,8 ve %12,9 düşüşle 2,82 milyon mt ve 2,89 milyon mt seviyelerinde kaydedildi. Meksika’nın inşaat demiri ihracatı %54 düşüşle 117.000 mt seviyesine geriledi.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi Tüketim 

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