Meksika’nın inşaat demiri tüketimi Eylül ayında %29 geriledi

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin görünür inşaat demiri tüketimi Eylül ayında yıllık %29,3 düşüşle 280.000 mt seviyesinde yer aldı.

Aynı ayda inşaat demiri üretimi de %24,2 düşüşle 292.000 mt seviyesinde kaydedildi. Haziran ayından Ekim’in ilk yarısına kadar ülkenin en büyük inşaat demiri üreticisi ArcelorMittal Mayıs ayının sonunda başlayan grevin olumsuz etkilerini hissetmeye devam etti.

Yılın Ocak-Eylül döneminde inşaat demiri tüketimi ve üretimi sırasıyla %10,8 ve %12,9 düşüşle 2,82 milyon mt ve 2,89 milyon mt seviyelerinde kaydedildi. Meksika’nın inşaat demiri ihracatı %54 düşüşle 117.000 mt seviyesine geriledi.