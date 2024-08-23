Meksika’nın inşaat demiri tüketimi Haziran ayında %10,9 geriledi

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin görünür inşaat demiri tüketimi Haziran ayında yıllık %10,9 düşüşle 303.000 mt seviyesinde yer aldı.

Aynı ayda inşaat demiri üretimi de %5,4 düşüşle 317.000 mt seviyesinde kaydedildi. Haziran ayındaki üretim tonajı, ArcelorMittal’in Meksika tesislerinde 24 Mayıs-19 Temmuz arasında süren grevden dolayı olumsuz etkilendi.

Yılın ilk yarısında inşaat demiri tüketimi ve üretimi sırasıyla %6,9 ve %11,1 düşüşle 1,96 milyon mt ve 1,99 milyon mt seviyelerinde kaydedildi. Meksika’nın inşaat demiri ihracatı %56,9 düşüşle 82.000 mt seviyesine geriledi.

ArcelorMittal inşaat demiri üretiminin %18,9’unu oluştururken ArcelorMittal’ı %18,5 ile Ternium, %16,8 ile DeAcero, %11,8 ile Simec, %11,6 ile Grupo Acerero, %8,1 ile Gerdau Corsa, %6,1 ile Tyasa ve %5,7 ile Sucero oluşturdu.