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Meksika’nın inşaat demiri tüketimi Kasım ayında %21,6 arttı

Çarşamba, 17 Ocak 2024 09:39:39 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin görünür inşaat demiri tüketimi geçtiğimiz yılın Kasım ayında yıllık %21,6 artışla 388.000 mt seviyesinde yer alarak arka arkaya altı ay artış kaydetti.

İnşaat demiri, söz konusu ayda Meksika’da en çok tüketilen ikinci, en çok üretilen birinci nihai mamul oldu. Kasım ayında inşaat demiri üretimi yıllık %14,9 artışla 409.000 mt seviyesine çıkarak yıl içindeki en yüksek seviyede kaydedildi.  

Ülkenin yaptığı inşaat demiri ihracatı yıllık %56,3 düşüşle 21.000 mt seviyesinde kaydedildi.   

Ülkenin geçen yılın Ocak-Kasım döneminde inşaat demiri tüketimi ve üretimi sırasıyla %12,9 ve %2,0 artışla 3,86 milyon mt ve 4,06 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi Tüketim 

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