Meksika’nın inşaat demiri tüketimi Ekim ayında %22 arttı

Çarşamba, 27 Aralık 2023 11:50:00 (GMT+3) | San Diego

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin görünür inşaat demiri tüketimi Ekim ayında yıllık %22,6 artışla 380.000 mt seviyesinde yer alarak arka arkaya beş ay artış kaydetti ve yıl içinde kaydedilen en yüksek seviyeye (381.000 mt) yaklaştı.

İnşaat demiri, söz konusu ayda Meksika’da en çok tüketilen dördüncü, en çok üretilen birinci nihai mamul oldu. Ekim ayında inşaat demiri üretimi yıllık %17,4 artışla 405.000 mt seviyesine çıkarak yıl içindeki en yüksek seviyede kaydedildi.

Ülkenin yaptığı inşaat demiri ihracatı yıllık %32,4 düşüşle 25.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Ülkenin Ocak-Ekim döneminde inşaat demiri tüketimi ve üretimi sırasıyla %12 ve %0,8 artışla 3,47 milyon mt ve 3,65 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.