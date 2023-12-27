﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Meksika’nın inşaat demiri tüketimi Ekim ayında %22 arttı

Çarşamba, 27 Aralık 2023 11:50:00 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin görünür inşaat demiri tüketimi Ekim ayında yıllık %22,6 artışla 380.000 mt seviyesinde yer alarak arka arkaya beş ay artış kaydetti ve yıl içinde kaydedilen en yüksek seviyeye (381.000 mt) yaklaştı.

İnşaat demiri, söz konusu ayda Meksika’da en çok tüketilen dördüncü, en çok üretilen birinci nihai mamul oldu. Ekim ayında inşaat demiri üretimi yıllık %17,4 artışla 405.000 mt seviyesine çıkarak yıl içindeki en yüksek seviyede kaydedildi. 

Ülkenin yaptığı inşaat demiri ihracatı yıllık %32,4 düşüşle 25.000 mt seviyesinde kaydedildi.  

Ülkenin Ocak-Ekim döneminde inşaat demiri tüketimi ve üretimi sırasıyla %12 ve %0,8 artışla 3,47 milyon mt ve 3,65 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi Tüketim 

Benzer Haber ve Analizler

Pakistan’da ithal hurda alımları Avrupalı satıcıların teklif vermemesi ve Kızıldeniz’deki kriz sebebiyle durgun

27 Ara | Hurda ve Hammadde

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 27 Aralık 2023

27 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları 18-24 Aralık döneminde hafifçe gevşedi

27 Ara | Çelik Haberler

Hindistan’da yerel inşaat demiri fiyatlarının düşüşü hızlandı

26 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 26 Aralık 2023

26 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan inşaat demiri üretiminde gemi levhası kullanmayacak

26 Ara | Çelik Haberler

SteelOrbis yılsonu değerlendirmesi: Türk çelik sektörü zor bir yılı geride bıraktı

25 Ara | Çelik Haberler

Türkiye spot piyasasında yerel inşaat demiri fiyatları gevşedi

25 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de yerel uzun mamul fiyatları üretim kesintileri nedeniyle haftalık bazda hafifçe arttı

25 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 25 Aralık 2023

25 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük