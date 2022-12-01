Meksikalı karoser üreticisi Grupo Falcon yeni tesisini devreye aldı

Perşembe, 01 Aralık 2022 09:57:56 (GMT+3) | San Diego

Meksikalı karoser üreticisi Grupo Falcon, Guanajuato’da yeni üretim tesisini devreye aldığını duyurdu. Şirket Başkanı Victor David Mena Aguilar, tesisin 10 milyon $ yatırımla hayata geçirildiğini ve önümüzdeki üç yıllık süre içerisinde 50 milyon $ daha yatırım yapılacağını söyledi.

Aguilar önümüzdeki yıla yönelik üretimin tamamının önceden satıldığını ve ihraç edileceğini belirtse de alıcılara ilişkin bilgilendirme yapmadı.

Şirket bir sonraki etapta mevcuttaki kiralık tesisler yerine sıfırdan kendi tesisini ve ihracat maliyetlerini iyileştirmek amacıyla antrepo inşa etmeyi, bu sayede 2024 yılında üretimini iki katına çıkarmayı ve artırmaya devam etmeyi planladığını bildirdi.