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Meksika otomobil parçası sektörüne yapılan doğrudan yabancı yatırımlar 8 milyar $’a ulaşabilir

Perşembe, 25 Ocak 2024 10:11:44 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika basını, Ulusal Otomobil Parçaları Sektörü Odası (INA) Başkanı Francisco González’in Batı ile Doğu ülkeleri arasındaki ticaret faaliyetlerinin farkı nedeniyle otomobil parçası şirketlerinin Meksika’ya 8 milyar $ doğrudan yabancı yatırım yapmasını beklediğini açıkladı.

INA’nın Genel Müdürü Armando Cortés birkaç hafta önce medyaya Meksika otomobil parçası sektörüne yapılan doğrudan yabancı yatırımın 2 milyar $ olabileceğini söylemişti. Meksika basını yapılan haberde Francisco González’in hangi dönem için 8 milyar $ yatırım olmasını beklediğini yazmadı. 

Meksika otomobil parçası sektörü, 2006’dan 2023’ün Eylül ayına kadar olan dönem arasında toplam 37,3$ milyar $ doğrudan yabancı yatırım aldı. 

Aynı dönemde araç ve kamyon üretimi sektörü 39,7 milyar $, meşrubat sektörü 43,9 milyar $ ve ticari bankacılık sektörü 56,4 milyar $ doğrudan yabancı yatırım alarak otomobil parçası sektörünün önünde kaydedildi. 

Meksika’nın 2024 yılında otomobil parçası üretim değerinin 125,5 milyar $ olması bekleniyor. 

Canacero’nun verilerine göre otomotiv sektörü ülkede en fazla çelik tüketen ikinci sektör. 2023’ün ilk on bir ayında ülkede %14,3 artışla 26,3 milyon mt çelik tüketildi.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Otomotiv Yatırım 

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