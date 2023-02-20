Nissan Meksika’daki tesisine 700 milyon $ yatırım yapacak

Pazartesi, 20 Şubat 2023 10:00:26 (GMT+3) | San Diego

Meksika’nın Aguascalientes Eyaleti Valisi María Teresa Jiménez Esquivel, Nissan Motor Co. yetkilileriyle Japonya’da yaptığı görüşmelerde şirketin eyalette yer alan tesisine yatırımları artırmayı planladığını söyledi.

Esquivel, Nissan’ın Aguascalientes tesisine 700 milyon $ yatırım yapacağını ifade etti.

Nissan’ın Aguascalientes ve Cuernavaca olmak üzere ülkede iki üretim tesisi bulunuyor. Meksika Otomotiv Sektörü Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, şirket bu yılın Ocak ayında General Motors’tan sonra ülkenin en büyük ikinci otomobil üreticisi konumunda yer aldı.