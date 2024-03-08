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Nexteer Automotive Meksika’ya 20 milyon $’lık yatırım yapacak

Cuma, 08 Mart 2024 10:36:50 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD’nin Michigan eyaleti merkezli otomobil parçası üreticisi Nexteer Automotive, Meksika’nın Querétaro eyaletinde 20 milyon $ değerinde bir mühendislik merkezi kuracağını duyurdu.

Çin’e bağlı olan Nexteer Automotive’in altı kıtada 27 üretim tesisi, beş teknik merkezi ve 13 müşteri servis merkezi bulunuyor. Şirket 2022 yılında ABD’den toplam 3,36 trilyon $ kâr elde etmişti. Toplam kârının %27,9’unu Meksika ve %24,6’sını ise Çin oluşturmuştu.

Aralarında BMW, Ford, General Motors, Renault, Nissan, Mitsubishi, Stellantis, Toyota ve Volkswagen de bulunan 60’dan fazla otomobil şirketine hizmet veren Nexteer Automotive’in yeni mühendislik merkezi 8.500 metrekarelik bir alana kurulacak.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Otomotiv Yatırım 

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