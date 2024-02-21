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Volkwagen Meksika’da elektrikli araç üretimine 1 milyar $ yatırım yapacak

Çarşamba, 21 Şubat 2024 10:19:42 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika’nın en büyük üçüncü otomotiv şirketi olan Volkswagen, ülkede elektrikli araçların üretimi için Puebla eyaletine yaklaşık 1 milyar $ yatırım yapacağını duyurdu.

Şirket ya da Puebla valisi Sergio Salomón bahsi geçen yatırımın ne tür elektrikli araçların üretilmesi için planlandığını belirtmedi. Ancak Volkswagen 250’den fazla tedarikçi şirket görüştüğünü ifade etti.

Meksika Otomotiv Sektörü Birliği’nin verilerine göre Audi’yi de kapsayan Volkswagen grubu 2023 yılında 524.350 araç üretti. Bu üretim, ülkenin toplam üretiminin %13,9’unu oluşturdu.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Otomotiv Yatırım 

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