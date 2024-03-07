Posco Meksika’da elektrikli araçlar için ikinci parça tesisini kuracak

Perşembe, 07 Mart 2024 10:37:50 (GMT+3) | San Diego

Güney Koreli Pohang Iron and Steel Co. (POSCO) Meksika’daki ilk otomobil parçası tesisini kurmasının ardından beş ay sonra ikinci tesisini kurmayı ve Meksika’yı en büyük Posco International üretim merkezi yapmayı planladığını duyurdu.

Geçtiğimiz hafta Posco’nun bağlı şirketi olan Posco International’ın yönetim kurulu toplanmış ve Polonya ile Meksika’daki motor parçası tesislerinin genişletilmesi için onay vermişti. Posco International, Meksika’da 100 milyon $ yatırımla kurduğu ilk tesisinin açılışını 17 Ekim tarihinde yaptı. Şirket ikinci tesisi için ne kadar yatırım yapacağını belirtmedi.

İnşaatı önümüzdeki ay başlayacak olan tesisin 2025’in Mart ayında faaliyete başlaması bekleniyor. İki tesisin de üretim kapasitesi 2030 yılına kadar 2,5 milyon adet seviyesine çıkacak.

Posco International, Meksika’nın 2030 yılında kadar Güney Kore, Polonya ve Çin gibi ülkeleri geride bırakıp yıllık 2,5 milyon adet üretimle dünyanın en büyük cer motoru üreticisi olmasını planlıyor.