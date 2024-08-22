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Meksikalı Aceros ChulaVista genişletme projesine 25 milyon $ yatıracak

Perşembe, 22 Ağustos 2024 11:48:28 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika’nın Nuevo Leon eyaleti merkezli çelik distribütörü Aceros ChulaVista, elektrik direnç kaynaklı (ERW) boru üretmek için 25 milyon $’lık yatırım yapacağını ve daha sonrasında tel üretimi yapmaya başlayacağını duyurdu.

İtalyan teknoloji şirketi Danieli tarafından kurulacak iki haddehanenin 2025 yılının sonunda faaliyete geçmesi bekleniyor.

Aceros ChulaVista’nın Genel Müdürü Juan Carlos Rios, boru üretiminin başlamasıyla şirketin dört deposunda çalışan 250 işçiye ek olarak 200 ila 250 yeni işçi alacaklarını söyledi.

Rios, projenin ikinci aşamasında tel üretimi yapmak için bir çekme makinesine yatırım yapılacağını söyledi. Rios’a göre ikinci aşama 2 ya da 3 yıl içinde başlayacak ve aylık 4.500 ila 6.000 mt üretim yapılacak. Üretimin başlamasından 7 yıl sonra ise bu rakamın 10.000 mt’a çıkabileceği düşünülüyor.

Elektrik direnç kaynaklı boru üretimi için ArcelorMittal Mexico’dan çelik tedarik edilecek.


Etiketler: Boru Borular Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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