Meksika önümüzdeki yıl otomobil üreticileri için yeni sanayi bölgesi inşa edecek

Perşembe, 01 Aralık 2022 09:43:09 (GMT+3) | San Diego

Alman otomobil üreticileri Volkswagen ve Audi’nin Meksika genel merkezlerinin yer aldığı Puebla eyaleti tarafından yapılan açıklamada önümüzdeki yıl Alman şirketlerin tedarikçilerinin yer alacağı bir sanayi bölgesi inşa edileceği duyuruldu.

Yeni sanayi bölgesi Birleşmiş Milletler’in eko-endüstriyel park yönetmeliğine uygun bir şekilde inşa edilecek.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde toplam üretimdeki payı %14,4 olan Volkswagen ve Audi ikinci sırada yer alırken, General Motors’un payı %22,8 seviyesinde kaydedildi.