Meksika meclisi Çin’e karşı yeni vergi artışını onayladı

Yerel basındaki haberlere göre Meksika meclisi Meksika ile serbest ticaret anlaşması bulunmayan ülkelere yönelik büyük bölümü Çin kaynaklı olup 1.400’den fazla ürünü kapsayan geniş çaplı yeni ithalat vergilerinin getirilmesini talep eden yasa tasarısını onayladı. Çarşamba günü Meksika meclisinden geçen önlemlerin 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanıyor. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, vergi artışının yerel üretimi desteklemek ve uzun süredir devam eden ticaret dengesizliklerini gidermek için gerekli olduğunu belirtti.

Bazı ürünlerde vergilerin %50’ye kadar çıkarılmasını öngören karar Pekin’den sert tepki çekerken, Meksika ile ABD arasında devam eden hassas ticaret görüşmelerinin kararın alınmasında etkili olduğu söyleniyor.

Çelik ve otomotiv ürünleri etkilenen kalemler arasında

Yeni vergi artışları çelik ve diğer metaller, otomobiller ve otomotiv parçaları, tekstil ve hazır giyim, beyaz eşya ve plastik ürünler dahil olmak üzere geniş bir ürün yelpazesini kapsıyor. Meksika ile serbest ticaret anlaşması bulunmayan ülkeler en fazla etkilenecek ülkeler arasında yer alırken, bunlar arasında Çin, Hindistan, Tayland, Endonezya ve Güney Kore’nin başı çektiği ifade edildi. Bazı ürün gruplarında gümrük vergileri %50 seviyesine kadar çıkacak.

SteelOrbis’in daha önce belirttiği üzere, bahsi geçen yasa tasarısı bu yılın Eylül ayında Başkan Sheinbaum tarafından teklif edilmişti. Hangi ürün için vergilerin ne kadar artırılacağı henüz Meksika Resmi Gazetesinde yayımlanmadı.

Çin tarifeleri kınadı

Çin Ticaret Bakanlığı, kararı sert bir dille eleştirerek vergileri “hatalı” olarak nitelendirdi ve Meksika’yı tek taraflı ve korumacı uygulamalar olarak tanımladığı bu önlemleri geri almaya çağırdı.

Bakanlık sözcüsüne göre Çin Eylül ayının sonlarında Meksika’ya ilişkin ticaret ve yatırım engellerini kapsayan bir soruşturma başlattı ve bu süreç halen devam ediyor. Son yasada otomotiv parçaları, hafif tüketim malları ve tekstil gibi bazı ürünler için vergi artış oranının düşürüldüğü belirtilse de söz konusu önlemlerin Çin dahil olmak üzere etkilenen ticaret ortaklarının çıkarlarına ciddi zarar vermeye devam edeceği uyarısında bulunuldu.

USMCA incelemesi karardan etkilenecek

Meksika meclisi, yeni vergilerin ticaret dengesini yeniden sağlamaya ve yerli sanayiyi güçlendirmeye yardımcı olacağını, aynı zamanda 2026 yılında yapılması planlanan USMCA anlaşmasının inceleme süreci için de zemin oluşturacağını savundu. ABD ise uzun süredir Meksika ve Kanada’dan, Çin ve diğer Asyalı ihracatçıların Kuzey Amerika’daki serbest ticaret yapısını bir ihracat platformu olarak kullanmasının önlenmesini talep ediyor.