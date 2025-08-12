Meksika Brezilya’dan ithal inşaat demirine yönelik vergi incelemesi başlattı

Meksika Ekonomi Bakanlığı Brezilya’dan ithal inşaat demirine uygulanan antidamping vergisine yönelik inceleme başlattığını duyurdu. Bakanlık 1 Temmuz 2024-30 Haziran 2025 tarihleri arasını inceleyip 1 Temmuz 2020-30 Haziran 2025 tarihleri arasını analiz edecek.
İncelemeye konu ürün, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7214.20.02 kodu altında kayıtlı bulunuyor ve 2024 yılından beri %35 geçici antidamping vergisine tabi tutuluyor.
İnceleme Meksikalı çelik üreticileri ArcelorMittal, Ternium, Deacero ve Grupo Simec’in talebi üzerine başlatıldı.