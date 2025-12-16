Meksikalı çelik üreticileri ithalata yönelik vergi reformunu memnuniyetle karşıladı

Meksika Demir ve Çelik Birliği (CANACERO), Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum tarafından önerilen ve Meksika Kongresi tarafından onaylanan Genel İthalat ve İhracat Vergileri Kanunu reformunu memnuniyetle karşıladığını duyurdu. Reform, Meksika’nın serbest ticaret anlaşması bulunmayan ülkelerden yapılan çelik ithalatına yönelik vergilerin artırılmasını öngörüyor.

CANACERO’ya göre vergi reformu, Meksika çelik sektörü açısından son derece kritik bir dönemde hayata geçirildi. ABD’nin 232. Madde vergilerinin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana Meksika’nın ABD’ye gerçekleştirdiği çelik ihracatı yaklaşık %50 oranında geriledi.

Buna paralel olarak iç piyasa da ciddi ölçüde zayıfladı. Bu yılın Ocak-Ekim döneminde Meksika’nın çelik üretimi ve tüketimi, 2024’ün aynı dönemine kıyasla şimdiye kadar kaydedilen en düşük seviyelere geriledi. CANACERO, özellikle Asya ülkelerinden kaynaklanan haksız ticaret uygulamalarının piyasa koşullarını bozan temel unsurlardan biri olmaya devam ettiğini vurguladı.

Vergi reformu sektörün istikrara kavuşması için kritik

Bu çerçevede CANACERO, yeni vergileri çelik sektörünün karşı karşıya olduğu mevcut krizin ele alınması bakımından kritik bir adım olarak değerlendirdi. Reformun, yerel çelik üretimini desteklemesini, ithal ürünler yerine yerel ürünlerin kullanımını teşvik etmesini ve çelik kullanan sektörlerde yerel girdi oranını artırmasını beklediğini bildirdi.

Birlik ayrıca bu hedeflerin, Meksika hükümetinin ulusal üretim kapasitesini artırmayı, tedarik zincirlerini güçlendirmeyi ve ekonomik dayanıklılığı iyileştirmeyi amaçlayan “Plan México” sanayi stratejisiyle de uyumlu olduğunu ifade etti.

Ticaret ortaklarıyla uyum ve bölgeselleşme hedefi

CANACERO, Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan reformun, Meksika’nın ticaret savunma araçlarını ticaret ortaklarının uyguladığı önlemlerle daha uyumlu hale getirdiğine dikkat çekti.

Bununla birlikte birlik, söz konusu düzenlemenin Kuzey Amerika’da bölgeselleşmenin derinleştirilmesi yönünde atılmış güçlü bir adım olduğunu ifade etti. Ayrıca uzun vadeli hedefin, rekabetçi koşullar yeniden tesis edildikten sonra vergisiz bir bölgesel pazarın oluşturulması olduğuna dikkat çekti.

CANACERO, reformun uygulanmasını desteklemek amacıyla Meksika hükümetiyle tamamen iş birliği yapmaya hazır olduğunu yineledi. Ayrıca gerek görülmesi halinde, yeni ticaret politikasının etkinliğini güçlendirmek ve Meksika çelik sektöründe kalıcı istikrarı sağlamak için ilave önlemler üzerinde birlikte çalışmaya açık olduklarını ifade etti.