Meksika, Çin ve Vietnam’dan ithal sıcak haddelenmiş yassı çeliğe geçici vergi getirdi

Çarşamba, 25 Mart 2026 11:43:19 (GMT+3)   |   İstanbul

Meksika Ekonomi Bakanlığı Çin ve Vietnam’dan ithal sıcak haddelenmiş yassı çeliğe yönelik antidamping soruşturmasının ön sonuçlarını açıkladı.

Bahsi geçen soruşturma yerel çelik üreticisi Ternium Mexico’nun talebi üzerine 3 Mart 2025 tarihinde başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında 1 Eylül 2023-31 Ağustos 2024 tarihleri arasındaki dönem incelenip 1 Eylül 2023-31 Ağustos 2024 tarihleri arası analiz edildi.

Bakanlık inceleme dönemi içinde soruşturma kapsamında yer alan ürünlerin ithalatının yerel sektöre zarar verebilecek şekilde normal değerlerin altından gerçekleştirildiğini tespit etti. Bu doğrultuda Çin’den ithal malzeme için 216-230$/mt aralığında geçici vergi getirilirken, Vietnam’dan ithal malzemeye 196,9$/mt seviyesinde vergi uygulanacak.

İncelemeye konu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7208.10.03, 7208.25.02, 7208.26.01, 7208.27.01, 7208.36.01, 7208.37.01, 7208.38.01, 7208.39.01, 7208.40.02, 7208.51.04, 7208.52.01, 7208.53.01, 7208.54.01, 7208.90.99, 7211.13.01, 7211.14.91, 7211.19.99, 7225.30.91, 7225.40.91 ve 7226.91.07 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


