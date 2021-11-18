Mechel’in üretim ve satışları Ocak-Eylül döneminde düştü

Perşembe, 18 Kasım 2021 12:27:18 (GMT+3) | İstanbul

Rusya’nın önde gelen madenci ve çelik üreticisi Mechel, bu yılın üçüncü çeyreği ve ilk dokuz ayına ilişkin üretim ve satış sonuçlarını açıkladı.

Üçüncü çeyrekte Mechel, ikinci çeyreğe kıyasla %2 artışla 891.000 mt ham çelik üretti. Şirketin pik demir üretimi çeyreklik bazda %1 düşerek 790.000 mt seviyesinde kaydedildi. Öte yandan, şirketin kömür üretimi çeyreklik bazda %1 düşüşle 2,93 milyon mt oldu. Ocak-Eylül döneminde Mechel, 2020 yılının aynı dönemine göre %1 düşüşle 2.61 milyon mt ham çelik üretti. Pik demir üretimi ise aynı dönemde %11 düşerek 2,36 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Mechel’in kömür üretimi yıllık bazda %37 düşüşle 8,53 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde Mechel’in koklaşabilir taş kömürü satışları, Neryungrinsky maden üretimindeki düşüş nedeniyle çeyreklik bazda %30 düşüşle 1,05 milyon mt seviyesinde yer alırken, üçüncü taraflara yapılan satışlar %44 düşüşle 602.000 mt oldu. Yılın ilk dokuz ayında Mechel’in koklaşabilir taş kömürü satışları yıllık bazda %23 düşüşle 3,43 milyon mt seviyesinde yer alırken, üçüncü taraflara yapılan satışlar %33 düşerek 2,17 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Üreticinin termal kömür satışları üçüncü çeyrekte ikinci çeyreğe kıyasla %10 düşerek 643.000 mt oldu. İlk dokuz ayda Mechel’in termal kömür satışları yıllık %18 düşüşle 2,33 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Üçüncü çeyrekte Mechel’in konsantre demir cevheri sevkiyatları Korshunov madencilik tesisindeki bakım çalışmaları nedeniyle çeyreklik bazda %12 düşüşle 367.000 mt oldu. Yılın ilk dokuz ayında şirketin konsantre demir cevheri sevkiyatları yıllık bazda %33 düşerek 1,11 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Şirketin kok satışları üçüncü çeyrekte ikinci çeyreğe kıyasla %8 düşüşle 690.000 mt seviyesinde yer alırken, ilk dokuz ayda Mechel’in kok satışları yıllık %10 artışla 2,06 milyon mt oldu. Öte yandan, şirketin ferrosilikon satışları Bratsk ferroalyaj tesisindeki planlı onarım çalışmaları nedeniyle çeyreklik bazda %11 geriledi ve 18.000 mt seviyesinde yer aldı.

Ocak-Eylül döneminde, şirketin toplam uzun mamul satışı %7’lik bir düşüş kaydederek 1,81 milyon mt ve yassı mamul satışları yıllık %3 düşerek 332.000 mt oldu.