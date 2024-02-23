Mechel'in üretim ve satışları çeyreklik bazda artsa da 2023'te çoğunlukla geriledi

Cuma, 23 Şubat 2024 11:47:55 (GMT+3) | İstanbul

Rusya’nın önde gelen madenci ve çelik üreticisi Mechel geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreği ve tamamına ilişkin üretim ve satış sonuçlarını açıkladı.

Dördüncü çeyrekte Mechel, Chelyabinsk tesisindeki 5 No’lu yüksek fırının yeniden inşa edilmesinden ve 4 No’lu fırının yenilenmesinden kaynaklanarak üçüncü çeyreğe kıyasla %2,8 artışla 863.000 mt ham çelik ve %5,7 artışla 796.000 mt pik demir üretti. Öte yandan şirketin kömür üretimi çeyreklik bazda %4,5 artışla 2,98 milyon mt oldu. 2023 yılında Mechel, 2022 yılına kıyasla %1,9 düşüşle 3,49 milyon mt ham çelik üretti. Pik demir üretimi ise aynı dönemde %2 gerileyerek 3,16 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Mechel’in kömür üretimi yıllık bazda %8,2 düşüşle 10,36 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde Mechel’in koklaşabilir taş kömürü satışları çeyreklik bazda %13,6 düşüşle 865.000 mt seviyesinde yer alırken, üçüncü taraflara yapılan satışlar %30,5 düşüşle 509.000 mt oldu. Yılın tamamında Mechel’in koklaşabilir taş kömürü satışları yıllık bazda %21,5 düşüşle 3,12 milyon mt seviyesinde yer alırken, üçüncü taraflara yapılan satışlar %25,3 düşerek 1,87 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Üreticinin termal kömür satışları dördüncü çeyrekte üçüncü çeyreğe kıyasla %12 artarak 569.000 mt oldu. 2022 yılında Mechel’in termal kömür satışları yıllık %27,8 düşüşle 2,32 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Dördüncü çeyrekte Mechel’in konsantre demir cevheri sevkiyatları çeyreklik bazda %121,4 artışla 259.000 mt oldu. Yılın tamamında şirketin konsantre demir cevheri sevkiyatları Korshunov madenindeki üretimin düşmesiyle yıllık bazda %30,6 gerileyerek 1,03 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Şirketin kok satışları dördüncü çeyrekte üçüncü çeyreğe kıyasla %7,7 artışla 572.000 mt seviyesinde yer alırken, 2023 yılında Mechel’in kok satışları yıllık %3,2 artışla 2,22 milyon mt oldu. Öte yandan şirketin ferrosilikon satışları çeyreklik bazda %11 yükseldi ve 18.000 mt seviyesinde yer aldı.

2023 yılında şirketin toplam uzun mamul satışları %6,8’lik bir düşüş kaydederek 2,40 milyon mt ve yassı mamul satışları ise Chelyabinsk tesisindeki planlı bakım çalışmalarına bağlı olarak yıllık %8,6 düşerek 373.000 mt oldu.