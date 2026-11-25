Çin'in Hubei eyaleti merkezli çelik üreticisi Wuhan Iron and Steel Co., Ltd. (WISCO Limited), 15 Kasım tarihinde 5 No'lu yüksek fırınında 150 gün sürecek yıllık kapsamlı bakım çalışmasına başladı. Bakım nedeniyle günlük pik demir üretiminin yaklaşık 7.800 mt azalması bekleniyor.

Söz konusu dönemde çelik çubuk, filmaşin ve sıcak haddelenmiş mamul üretiminin de bir ölçüde etkilenmesi beklenirken, üretimdeki düşüş oranı henüz netlik kazanmadı. Bakım çalışması nedeniyle toplam üretim kaybının yaklaşık 1,17 milyon mt olacağı tahmin ediliyor.