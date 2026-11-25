Çin Demir Çelik Birliği (CISA) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl 20 Kasım itibarıyla Çin'in 21 büyük şehrinde beş ana nihai mamulün toplam yerel stokları, Kasım ayı başında (1-10 Kasım) kaydedilen %3,2'lik düşüşün ardından 10 Kasım tarihine kıyasla %3,2 azalarak 8,08 milyon mt seviyesine geriledi.

Özellikle 20 Kasım itibarıyla sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, filmaşin ve inşaat demiri stokları 10 Kasım tarihine kıyasla sırasıyla %1,8, %1,4, %6,6 ve %5,7 düşerken, orta kalınlıkta levha stokları değişmedi.

Söz konusu dönemde filmaşin stokları oransal açıdan, inşaat demiri stokları ise miktar bakımından en fazla düşüşü kaydetti. Geleneksel olarak talebin zayıf seyrettiği bu dönemde inşaat çeliği (inşaat demiri ve filmaşin) stokları nispeten daha hızlı azaldı. Ancak stoklardaki bu düşüş, söz konusu ürünlere yönelik talebin güçlü seyrettiği anlamına gelmiyor. Stokların daha hızlı erimesinde zayıf talebe rağmen üretimin düşük seviyelerde seyretmesi etkili oldu. İnşaat demiri ve filmaşin talebinin yakın vadede zayıf kalması beklendiğinden, önümüzdeki dönemde söz konusu ürünlerin stoklarındaki düşüşün devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.