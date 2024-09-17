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Marcegaglia Stainless, Sheffield’da yeni elektrik ark ocağının inşasına yatırım yapacak

Salı, 17 Eylül 2024 12:18:10 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İtalyan çelik üreticisi Marcegaglia Group’un bağlı kuruluşu Marcegaglia Stainless’ın İngiltere’deki Sheffield sahasını yenilemek amacıyla yeni elektrik ark ocağının inşasına ve toz giderme sisteminin modernizasyonuna 50 milyon £ yatırım yapacağı duyuruldu. Bununla birlikte söz konusu projeyi İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies’in üstleneceği bildirildi.

Proje sayesinde şirket, paslanmaz çelik üretim kapasitesini yıllık 500.000 mt seviyesine çıkarabilmenin yanı sıra verimliliğini ve çevre önlemlerini artırabilecek. Bununla birlikte son teknoloji elektrik ark ocağı, 1977 yılından bu yana faaliyette olan ve hurdayı geri dönüştürerek paslanmaz çelik üreten mevcut elektrik ark ocağının yerini alacak. Yeni elektrik ark ocağının 2026 yılının ortasına kadar devreye alınması planlanıyor.

Marcegaglia Stainless Sheffield, paslanmaz kütük, blum ve slab gibi yarı mamullerin yanı sıra paslanmaz filmaşin ve çubuk üretimi yapıyor.


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler İngiltere Avrupa Çelik Üretimi Yatırım Marcegaglia Group 

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