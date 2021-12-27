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Marcegaglia 2021’de şimdiye kadarki en iyi sonuçları elde etti

Pazartesi, 27 Aralık 2021 16:52:38 (GMT+3)   |   Brescia
       

İtalya merkezli Marcegaglia Group, 2021 yılında “olağanüstü sonuçlar” elde etti ve bu nedenle İtalya’da bulunan tesislerindeki tüm çalışanlarına çift verimlilik bonusu dağıtacak. Her çalışan ortalama 1.000 €’dan fazla ikramiye alacak.

Şirketin CEO’su Antonio Marcegaglia, 2021 yılının “ciro, ürün ile sevkiyat hacmi ve en önemlisi kârlılık açısından şirket tarihindeki en iyi yıl” olduğunu belirtti. Bu yıl şirketin cirosu, 2020 ve 2019 yıllarına kıyasla %50 artarak 7,3 milyar € oldu. Üretim ve sevkiyatlar yaklaşık %10 artış gösterdi. Ayrıca, şirket bu yıl 200 kişiyi işe aldı ve birkaç yıl önceye kıyasla yaklaşık üç katı olarak 150 milyon € yatırım yaptı.

Şirket, “İçinde bulunduğumuz bu zor dönemde çalışanlarımıza ve ailelerine teşekkür etmek istedik. Şirket 2021 yılını tarihi sonuçlarla kapatıyor,” dedi.


Etiketler: Avrupa Birliği  mali sonuçlar  İtalya  |  benzer haberler »


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