İtalyan Lucchini’nin satış gelirleri 2020 yılında hafifçe düşerken, net kârı arttı

Cuma, 18 Haziran 2021 16:51:20 (GMT+3) | Brescia

İtalyan çelik üreticisi Lucchini RS Spa 2020 yılında, 2019 yılında elde edilen 424,7 milyon € konsolide satış gelirine kıyasla 404 milyon € konsolide satış geliri elde ettiğini açıkladı.

Şirketin AVFÖK’ünün, 2019 yılında kaydedilen 42,1 milyon €’ya kıyasla 50,9 milyon € olduğunu, net kârının ise 2019 yılında kaydedilen 18,2 milyon €’ya kıyasla 24,8 milyon €’ya yükseldiği belirtildi. Şirket tarafından yapılan basın açıklamasında, “Lucchini olarak, yıl boyunca, 21,6 milyon €’ya denk gelen güçlü teknik yatırımlar gerçekleştirdik,” sözlerine yer verildi ve 2019 yılının sonunda kaydedilen 64 milyon € borcun, 2020 yılının sonunda 13,4 milyon €’ya indirildiği eklendi.

Lucchini RS, açıklamasına, “Şirketin Bergamo’da yer alan ana üretim tesisi tüm üretim faaliyetlerini, personelinin güvenliğini garanti altına almak, İtalya hükümeti tarafından açıklanan tüm önleyici tedbirleri uygulamak ve Nisan ayında daha güvenli bir ortamda faaliyetlerine yeniden başlayabilmek için Mart ayında ülke genelinde tam karantina kararı alınmadan önce kendiliğinden durdurmuştu. Bu sayede, müşterilere, özellikle tüm dünyadaki demir yollarına yönelik malzeme tedarikinin farklı bölgelerdeki bağlı kuruluşlar aracılığıyla devamlılığının garanti edilmesi mümkün kılındı. Faaliyetler yeniden başladığında üretim kayıplarının telafi edilmesi, faaliyetlere ve yatırım programlarına verimlilikle devam edilmesinin yanında olumlu mali sonuçlar elde edilmesi de mümkün oldu,” şeklinde devam etti.

Lucchini ailesine ait olan İtalya merkezli Lucchini RS Spa, demir yolu ürünleri, dökme çelik, dövülmüş çelik, takım çeliği ve külçe çelik gibi mamullerin üretimini yapmakta.