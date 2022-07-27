İtalyan Lucchini RS’nin geliri 2021’de arttı, net kârı sabit kaldı

Çarşamba, 27 Temmuz 2022 14:22:31 (GMT+3) | Brescia

İtalyan çelik grubu Lucchini RS Spa 2021 yılında toplam gelirinin, 2020’de kaydedilen 404 milyon €’ya kıyasla %15,9 artışla 468 milyon € olduğunu açıkladı. Ayrıca, şirketin AVFÖK’ü önceki yıl kaydedilen 50,9 milyon €’ya kıyasla 42,7 milyon € olurken, net kârı yıllık bazda değişmeyerek 24,8 milyon € oldu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Şirketimiz söz konusu yılda 16,1 milyon € teknik yatırımla güçlü bir politika izlemeyi sürdürdü,” ifadelerine yer verildi ve 2021 sonunda şirketin borcu, 2020 sonunda kaydedilen 13 milyon €’ya kıyasla 12,6 milyon € seviyesinde kaydedilerek hafif bir düşüş gösterdi.

Lucchini RS, grubun odağının sürdürülebilirlik ve döngüsellik olduğunu vurguladı. Açıklamada, “Şirketimizin ürünleri elektrik ark ocağında geri dönüştürülmüş hammadde kaynakları kullanarak üretilirken, elektriğimizin %40’ını yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ediyoruz,” ifadeleri kullanıldı. 2010 yılında şirketin Lovere’de bulunan tesisinde İtalya’nın o zamanki en büyük güneş pili sistemlerinden biri kurulmuştu ve bunun sayısı artırılacak. Lucchini RS hidrojen kullanımı için de hazırlık yapıyor ve açıklamasında, “İtalya hükümetinin İyileşme ve Dayanıklılık Planı sayesinde mümkün olan en kısa zamanda yeni hidrojen fırınları inşa ederek hidrojen kullanımına başlayacağız,” ifadelerine yer verdi.

Lucchini RS Spa, tamamen Lucchini ailesine ait olan ve demir yolu ürünleri, çelik döküm ile dövme, takım çeliği ve dövme ingot gibi çelik ürünler konusunda uzman, İtalya merkezli bir şirket.