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Alfa Acciai 2021’de net kâr elde etti, satış gelirleri arttı

Cuma, 09 Eylül 2022 14:35:57 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İtalya merkezli uzun mamul üreticisi Alfa Acciai 2021 yılına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını yayımladı.

Buna göre şirket 2020 yılında kaydedilen 20,2 milyon € net zarara kıyasla 2021 yılında 29,56 milyon € net kâr elde etti. Söz konusu yılda Alfa Acciai’nin satış gelirleri yıllık %79,8 artışla 1,25 milyar € olurken, AVFÖK’ü 64,69 milyon € seviyesinde kaydedildi.

2021 yılında şirket yıllık %19,5 artışla 1,77 milyon mt çelik üretimi gerçekleştirdi.

Şirketin CEO’su Amato Stabiumi, “2022 yılı birinci çeyrekte hem üretim hem de satışlarda artış kaydedilmesiyle 2021 yılında kaydedilen olumlu trendi takip ederek başladı. Ancak şu anda hammadde ve enerji maliyetlerinden ve Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın getirdiği belirsizlikten etkilenen çelik talebinde keskin bir yavaşlamaya tanık oluyoruz,” şeklinde yorum yaptı.


Etiketler: İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 

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