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Malezya Güney Kore ve Vietnam’dan ithal soğuk rulo saca inceleme başlattı

Çarşamba, 04 Ocak 2023 11:12:59 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Malezya Uluslararası Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Güney Kore ve Vietnam’dan ithal soğuk rulo saca uygulanan antidamping vergisine yönelik idari incelemeler başlattığını açıkladı.

Nihai karar, incelemelerin başladığı tarihten itibaren 180 gün içinde verilecek.

2021 yılında Malezya 0,20-2,60 mm kalınlığa ve 700-1.300 mm genişliğe sahip söz konusu ürünlere 8 Ekim 2026 tarihine kadar geçerli olmak üzere %0-33,70, 1.300 mm’den daha kalın olan ürünlere ise 24 Aralık 2024 tarihine kadar geçerli olmak üzere %0-20,13 arasında değişen oranlarda antidamping vergisi getirmişti.


Etiketler: Soğuk Sac soğuk rulo sac Yassı Ürünler Malezya Güneydoğu Asya Kota ve Vergiler 

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