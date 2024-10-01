Meksika, DeAcero’nun Çin’den ithal galvanizli tel için dönem sonu incelemesi talebini kabul etti

Meksika Ekonomi Bakanlığı, Meksikalı çelik üreticisi DeAcero’nun talebi üzerine Çin’den ithal galvanizli tel için uygulanan telafi edici vergilere yönelik ikinci dönem sonu incelemesini başlatmaya karar verdi.

Meksika hükümeti 2014 yılının Ekim ayında bahsi geçen ürün için 2.080$/mt telafi edici vergi getirmişti. 2020’nin Kasım ayında yapılan ilk dönem sonu incelemesinde bu vergi beş yıl daha uzatıldı.

Söz konusu ürün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7314.19.03, 7314.19.99 ve 7314.31.01 kodları altında yer alıyor. İncelemede 1 Ağustos 2023-31 Temmuz 2024 tarihleri arası esas alınıp 1 Ağustos 2019-31 Temmuz 2024 tarihleri analiz edilecek.

Meksika hükümeti, telafi edici vergilerin yanı sıra aralarında serbest ticaret anlaşması olmayan Çin gibi ülkelere ilave geçici vergi uyguluyor.

7314.19.03 kodlu ürünler için %35 vergi alınırken 7314.19.99 ve 7314.31.01 kodları altında yer alan ürünlerden %25 geçici vergi tahsil ediliyor. Vergiler 2026 yılının Nisan ayına kadar geçerli kalacak.